دورتموند يخسر على أرضه بنيران صديقة

خسر فريق بروسيا دورتموند الألماني، يوم الأربعاء، أمام ضيفه موناكو الفرنسي، بنتيجة 2-3 الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على ملعب “سيغنال ايدونا بارك”.

وسجل اللاعب كيليان مبابيه هدفي موناكو في الدقيقتين (19 و79) كما سدد زفن بندر خطأ في مرمى فريقه الألماني، فيما أحرز الفرنسي عثمان دمبيليه (57) والياباني شينجي كاغاوا (84) هدفي دورتموند.

وتقام مباراة الاياب في 19 أبريل الجاري في موناكو، وفق ما نقلت رويترز.

وكان من المرتقب أن تجري مباراة دورتموند وموناكو، مساء الثلاثاء، لكن استهداف حافلة الفريق الألماني بثلاثة تفجيرات وإصابة اللاعب مارك بارترا، أدى لتأجيلها إلى اليوم الموالي.