دمشق تتهم التحالف الدولي بشن غارة على “مستودع سام”

اتهمت قوات النظام ااسوري، يوم الخميس، التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بشن غارة جوية على مستودع ضخم يحتوي على كمية كبيرة من المواد السامة، في شرق دير الزور.

وبحسب ما ذكره “الجيش السوري”، فإن غارة التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، ضد المستودع التابع لداعش، أسفرت عن سقوط “مئات القتلى بينهم أعداد كبيرة من المدنيين”.

وأورد بيان بثه التلفزيون السوري الرسمي أن “الحادثة تؤكد امتلاك التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيما داعش وجبهة النصرة للأسلحة الكيميائية وقدرتها في الحصول عليها ونقلها وتخزينها”.

ويواجه جيش النظام السوري، اتهامات من المجتمع الدولي باستخدام أسلحة كيماوية في قصف لمدينة خان شيخون بإدلب، أسفر عن مقتل العشرات، وهو ما تنفيه دمشق وحليفتها روسيا.

وأكد الوفد البريطاني إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، يوم الخميس، أن عينات هجوم خان شيخون أثبتت استخدام غاز السارين.