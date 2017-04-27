دمشق تؤكد الضربة الإسرائيلية وتكشف خسائرها

أكد مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء السورية المعلومات التي كشفت عن تعرض موقع عسكري قرب مطار دمشق الدولي لضربة صاروخية إسرائيلية، فجر الخميس.

وأشار المصدر إلى تعرض “أحد المواقع العسكرية جنوب غرب مطار دمشق الدولي فجر اليوم إلى عدوان إسرائيلي بعدة صواريخ أطلقت من داخل الأراضي المحتلة ما أدى إلى حدوث انفجارات في المكان نتج عنها بعض الخسائر المادية”.

وأضاف المصدر أن “العدوان الإسرائيلي يأتي كمحاولة يائسة لرفع معنويات المجموعات الإرهابية التي تنهار تحت ضربات قواتنا المسلحة ولن يثنينا عن مواصلة حربنا على الإرهاب وسحقه”.

ودأبت إسرائيل في السنوات الماضية على الإعلان عن شن ضربات ضد مواقع عسكرية في سوريا، في حين كان دمشق ترد على ذلك بإصدار بيانات تؤكد احتفاظها “بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين”.

وكانت مصادر مخابراتية قالت، في وقت سابق لرويترز، إن ضربة إسرائيلية أصابت “مستودعا لتوريد الأسلحة تديره جماعة حزب الله اللبنانية قرب مطار دمشق حيث يتم إرسال إمدادات منتظمة من طهران على طائرات تجارية وطائرات شحن عسكرية”.