داعش يهاجم قاعدة للشرطة العراقية جنوبي الموصل

ذكرت مصادر أمنية وإعلامية عراقية، الأحد، أن مسلحين من تنظيم داعش هاجموا قاعدة تابعة للشرطة في بلدة تستخدم كمنصة إطلاق لهجوم الموصل، مما أسفر عن مقتل شرطي واحد على الأقل.

وقال المتحدث باسم الشرطة، النقيب محمود عطية، لأسوشيتد برس إن “خلية نائمة من ثلاثة مقاتلين تابعين لداعش هاجموا القاعدة اليوم الأحد في بلدة حمام العليل، التي تبعد حوالى 30 كيلومترا جنوبي الموصل”.

وأشارت قناة روداو التلفزيونية إلى أن مراسلين تابعين لها كانوا داخل القاعدة لحظة الهجوم، مضيفة أن اثنين على الأقل من المهاجمين الانتحاريين دخلوا القاعدة وأطلقوا الذخيرة التي كانت بحوزتهم.

وقال ضابط بالشرطة الفيدرالية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث للصحفيين، إن ضابط شرطة قتل في الهجوم.