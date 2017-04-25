خلاف يلغي لقاء بين نتانياهو ووزير الخارجية الألماني

أعلن ديفيد كيز، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن الأخير لن يجري محادثات مع وزير الخارجية الألماني زيجمار غابرييل، الثلاثاء.

وقال كيز “تم إلغاء الاجتماع بسبب اعتزام زيجمار لقاء منظمة إسرائيلية غير حكومية تنتقد معاملة إسرائيل للفلسطينيين”.

وكانت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية قالت إن من المقرر أن يلتقي غابرييل مع منظمات من المجتمع المدني رافضة الإفصاح عن هوية المنظمات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن غابرييل سيجتمع مع جماعة “كسر الصمت” التي تجمع شهادات من عسكريين سابقين إسرائيليين بشأن معاملة الجيش للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ونفوذ المستوطنين الإسرائيليين على تصرفات الجيش.