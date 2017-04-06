“خريطة وجهك”… تكشف الكثير من الأمراض

ليس سرا أن بشرتك هي انعكاس لصحتك الداخلية، وتتجلى العلاقة الطردية بين النوم لساعات كافية وشرب المزيد من الماء، وتناول الطعام بدهون أقل مع أن يكون الجلد أكثر صحة وإشراقا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل فإن بالنسبة لمعظمنا قد تبدو عيوب البشرة عشوائية بظهور حبوب أو تغيير في اللون على الخد والذقن والجبين أو الأنف دون سبب واضح، لكن بالنسبة لأطياء الأمراض الجلدية فإن كل منطقة تمثل مخاوف صحية معينة.

في الواقع يمكن للأطباء استخدام وجهك كخريطة للكشف عن عدد كبير من المشاكل الصحية، كالجفاف والإجهاد ومشاكل التنفس، إلى التقلبات الهرمونية، وأكثر من ذلك.

الجبين

العيوب والبثور في الجبين قد تكون نتيجة التعرق أو ترك مواد التجميل على الوجه، لكن ذلك أيضا قد ينطبق على مشاكل صحية وغذائية.

الجبين يمكن أن يكافح حين يعاني الجهاز الهضمي من عملية هضم الطعام، وقد تكون ردة فعله ناتجة عن فيروس أو سوء بالتغذية أو حتى تناول الطعام بسرعة.

هذه المنطقة أيضا تدلك على المشاكل التي تعاني منها المثانة أو الإصابة بالجفاف.

ويمكن معالجة هذه المشاكل بتناول الطعام الغني بالأنزيمات كالبابايا والأناناس والأفوكادو وزيت الزيتون والمانغا، مع زيادة كمية الماء التي تشربها باليوم.

تي زون

هي منطقة الجزء العلوي من الأنف بين الحاجبين، وهي تعنى بكشف المشاكل الصحية في الكبد والمعدة، وهي تتفاعل كثيرا بحساسية سببها تراكم السموم من الكحول والأطعمة الدهنية وعدم وجود ترطيب كاف.

المشروبات الكحولية يمكن أن تسبب زيادة مستوى الحموضة في المعدة، والوجبات السريعة والزيوت والدهون قد تسبب اختلالات بعملية الهضم ما يترك بقعا داكنة في هذه المنطقة.

ويمكن تفاديها بالامتناع عن شرب الكحول، بالإضافة إلى مقاطعة الأطعمة الدهنية والسكريات.

الأنف

العيوب التي تظهر على البشرة بمنطقة الأنف، تنبئ عن مشاكل بضغط الدم وضعف الدورة الدموية والكثير من الملح، ويرد الأنف على الإجهاد العاطفي أيضا.

الرؤوس السوداء والبثور على الأنف تتبع ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول بالدم، والكثير من الإجهاد، أيضا القلق والحزن والاكتئاب والغضب تثير هذه العيوب.

ويمكن القضاء على العيوب بنظام تمارين رياضية، والحصول على ما لا يقل عن 30 دقيقة من الممارسة المعتدلة من الأنشطة لثلاثة أيام بالأسبوع.

فيما يساعد أكل المزيد من الدهون الجيدة وتفادي اللحوم المصنعة واختيار الأفوكادو وزبدة الفول السوداني، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف.

الشفاه

الشفاه تتخصص بمشكلات الهرمونات والأمعاء، منها عدم توازن الهرمونات في وقت الإباضة والدورة الشهرية لدى المرأة. وفي حال وجود حب الشباب في هذه المنطقة فيدل ذلك على عدم وجود ألياف كافية.

حبوب منع الحمل قد تعمل على إعادة التوازن لهرمونات الجسم، لكن يجب استشارة الطبيب في ذلك، ويمكن أيضا تناول المزيد من الألياق وتدليك البطن، وممارسة اليوغا تساعد كثيرا في حلها.

الوجنتان

نظام التنفس والجهاز التنفسي كامل قد يبرز عيوب البشرة في منطقة الوجنتين، في حال كان الجهاز يعاني من مشاكل صحية، كالتلوث والحساسية والتدخين، والأوساخ التي يتعرض لها الذقن عن طريق الوسائد أو الهاتف.

الخد الأيسر له علاقة أقوى مع الكبد، في حين تتعلق مشاكل الخد الأيمن بالرئتين.