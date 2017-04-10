خبر “مفرح” لجماهير الريال قبل موقعة الكلاسيكو

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن مصير البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة، من المشاركة في كلاسيكو الدوري الإسباني أمام ريال مدريد، والذي سيتحدد الثلاثاء، غالبا ما سيكون سلبيا في حق اللاعب وإيجابيا بالنسبة للملكي.

ونوهت الصحيفة بأن لجنة المنافسة ستجتمع الاثنين برئاسة باكو روبيو لمناقشة تقارير الحكام وإيضاحات الأندية حول العقوبات المنتظرة على لاعبيها، بينما ستعلن النتائج الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار تعرض للطرد من الحكم جيل مانزانو خلال مباراة ملقا عقب حصوله على إنذارين، وهو ما يستوجب الإيقاف مباراة واحدة أمام ريال سوسيداد، إلا أن الحكم دون في تقريره أن النجم البرازيلي أثناء ذهابه إلى ممر غرفة الملابس لحظة خروجه من أرض الملعب قام بالتصفيق للحكم الرابع، وهو ما قد يمثل إهانة أو تقليلا من شأن التحكيم، مما يعني إمكانية مضاعفة العقوبة لتصل إلى الحرمان من مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو الجولة بعد المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يجهز الدفاع الخاص باللاعب، حيث أكد أن نيمار لم يقصد على الإطلاق التقليل من شأن الحكم الرابع أو إهانته، كما سيقوم بتفنيد بعض الأسانيد التي تدحض الإنذار الأول الذي حصل عليه اللاعب بسبب ربطه للحذاء، فيما اعتبر الحكم جيل مانزانو ذلك بمثابة محاولة لإضاعة الوقت، وذلك من خلال التأكيد على أن هناك لاعبين آخرين ارتكبوا نفس المخالفة دون عقاب واضح من الحكام.

وشددت الصحيفة على أن العقوبة من المنتظر إعلانها الثلاثاء لأن يومي الخميس والجمعة عطلتان رسميتان في إسبانيا بسبب الأسبوع المقدس.