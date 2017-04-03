“خبراء” الحرس الثوري الإيراني “يلغّمون” البحر الأحمر

كشفت مصادر عسكرية يمنية، الاثنين، أن خبراء من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، يتخذون من محافظة الحديدة مقرا لهم، للانطلاق في عمليات زراعة الألغام البحرية.

وقالت المصادر إن 12 “خبيرا إيرانيا من الحرس الثوري الإيراني يتواجدون في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، ويتولون زراعة ألغام بحرية في البحر الأحمر”.

وأضافت أن “الخبراء الإيرانيين دخلوا الحديدة عبر البحر عن طريق التهريب خلال فترة الحرب”، التي اندلعت عقب احتلال ميليشيات الحوثي وصالح الموالية لإيران مناطق يمنية عدة.

وأوضحت المصادر أن خبراء الحرس الثوري “يعملون على تفخيخ زوارق بحرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف متحركة في عرض البحر”.

وكانت قوات التحالف العربي، الداعم للشرعية في اليمن، قد قصفت، الأحد، “خمسة قوارب على متنها أسلحة بعد وصولها إلى الأطراف الجنوبية لجزيرة كمران” مقابل شواطئ الحديدة.