حماس تعدم 3 أشخاص بتهمة التخابر مع إسرائيل

أعدمت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، الخميس، 3 أشخاص أدينوا بالتخابر مع السلطات الإسرائيلية.

ونفذت هيئة القضاء العسكري التابعة لحماس حكم الإعدام شنقا بحق المدانين الثلاثة.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أنه جرى تنفيذ الحكم في مقر الجوازات غرب مدينة غزة، بحضور عدد من قادة حماس وممثلين عن الفصائل الفلسطينية.

وتعتبر السلطة الفلسطينية في رام الله الإعدامات غير دستورية، على اعتبار أن القانون الأساسي ينص على مصادقة الرئيس على أحكام الإعدام وهو ما لا يتم في غزة، بسبب حالة الانقسام الفلسطيني المستمرة منذ 10 سنوات.

ونفذت الحركة في الماضي سلسلة عمليات إعدام أثارت قلقا لدى المنظمات الحقوقية، وقالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في بيان إن ” تنفيذ أحكام الإعدام مع غياب الضمانات المكفولة بالقانون الأساسي، يعد قتلا خارج نطاق القانون”.