“حكم يلعب مع ريال مدريد”.. انتقادات حادة “للقاتل”

أثارت قرارات المجري فيكتور كاساي حكم مباراة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، التي انتهت بفوز الأول 4-2 بعد التمديد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عاصفة تصريحات منتقدة، في الملعب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب كثيرون بالاستعانة بتقنية الفيديو لمساعدة الحكام، لا سيما بعد كم الأخطاء والاحتجاجات في مباراة الثلاثاء، وأبرزها حول هدفين للبرتغالي كريستيانو رونالدو (أظهرت الإعادة أنه كان في موضع تسلل)، والبطاقة الصفراء الثانية للاعب وسط بايرن التشيلي أرتورو فيدال، والتغاضي عن طرد لاعب وسط ريال البرازيلي كاسيميرو.

واخترق مستخدمو إنترنت صفحة كاساي التعريفية على موقع “ويكيبديا”، وكتبوا أنه “حكم كرة قدم مجري يلعب حاليا مع ريال مدريد”، واستمر التعديل لعدة ساعات.

وانهالت التصريحات والتغريدات عبر موقع “تويتر” من عدد من لاعبي بايرن، منهم أرتورو فيدال لاعب الوسط المطرود الذي قال: “من الصعب عندما تسرق المباراة منك بهذه الطريقة. هدفان من حالتي تسلل وطرد عن طريق الخطأ. عندما يلتقي فريقان كبيران في دوري الأبطال لا يمكن لسرقة كهذه أن تحصل. لقد أقصانا الحكم”.

أما الفرنسي فرانك ريبيري لاعب وسط بايرن فكتب: “عام من العمل، شكرا أيها الحكم، حسنا فعلت”.

وغرد توماس مولر مهاجم بايرن قائلا: “صعب جدا عندما تلعب بعشرة أفراد ضد 14. هدف الـ2-2 كان الحالة الأسوأ. الحكم المساعد حظي برؤية رائعة. لقد قتلنا ذلك”.

وقال الهولندي أرين روبن جناح الفريق البافاري: “لقد سرقنا. أكره الحديث عن التحكيم لكن الجميع شاهد ما حصل. قرارات كثيرة أثرت على النتيجة خصوصا هدف التعادل لرونالدو (2-2) حيث كان متسللا بمسافة واضحة”.

واعترض فيليب لام قائد الفريق بجملة كتب فيها: “لم يكن لدينا أي حظ مع القرارات التحكيمية. الخروج بهذه الطريقة قاس جدا”.

حتى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق كتب: “لقد كان الحكم أسوأ من أدائنا”.

وقال كارل-هاينتس رومينيغه رئيس بايرن ميونيخ: “للأسف بعض القرارات التحكيمية أثرت علينا، وكانت الحال كذلك في مباراة الذهاب. البطاقة الحمراء التي نالها فيدال قتلتنا”.

وعلى الجانب الآخر، حاول لاعبو ريال مدريد ومديرهم الفني زين الدين زيدان تبرير قرارات الحكم، وكتب إيسكو لاعب الوسط على “تويتر”: “هناك (في مباراة الذهاب) حصلوا على ركلة جزاء غير صحيحة. الحديث عن هذا الموضوع يشكل إضاعة للوقت بعد المباراة”.

أما زيدان فقال: “للحكم مهمة صعبة جدا. قيل لي إن هدفهم الثاني كان تسللا أيضا (سجله سيرخيو راموس عن طريق الخطأ)”.

كما أبدى لاعبون آخرون استياءهم من أداء الحكم، منهم جيرار بيكيه مدافع برشلونة الإسباني الذي اكتفى بتغريدة كتب بها: “…” بعد تسجيل رونالدو أحد أهدافه، مضمرا التلميح إلى الخطأ التحكيمي.

ودفعت هذه التدوينة زميله في المنتخب الإسباني وقلب دفاع ريال سيرخيو راموس للرد: “يجب أن يعود (بيكيه) إلى الوراء إلى مباراة سان جرمان (6-1)، ليرى ما إذا سيفكر بالأمر عينه بشأن الحكام”.

وكتب التشيلي كلاوديو برافو حارس مانشستر سيتي الإنجليزي: “يا له من قرار سيئ طرد أرتورو. لمس الكرة أولا ولم يرتكب أي خطأ. الكثير من الحكام في الملعب من دون فائدة. الجميع عميان”.

وقال الإنجليزي أوين هارغريفز لاعب وسط بايرن ميونيخ السابق: “لماذا ليس لدينا تكنولوجيا في كرة القدم؟ هذا غير مقبول. هذه المباراة قرر مصيرها الحكام”.