جونسون يهاتف ولي ولي العهد السعودي.. ويأسف لما تعرض له عسيري

أعرب وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، في اتصال مع ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، عن أسفه لما تعرض له المتحدث باسم التحالف العربي، اللواء أحمد عسيري.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن الأمير محمد بن سلمان تلقى، الأحد، اتصالاً هاتفياً من جونسون، جرى خلاله “بحث الأوضاع في المنطقة واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين”.

كما عبر جونسون “عن أسفه لما تعرض له المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن المستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء أحمد عسيري من اعتداء من متظاهرين في لندن أثناء مشاركته في إحدى الندوات..”.

وأكد جونسون “اهتمامه بما ستسفر عنه نتائج التحقيقات”، في حين شكره ولي ولي العهد على اهتمامه، مشددا على “شرعية موقف التحالف في اليمن واستمرار إيصال الحقائق عن الوضع في اليمن للعالم..”.