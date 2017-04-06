تل أبيب: المقاومة الفلسطينية تجسست على مواقع حكومية إسرائيلية

أصدرت شركة حماية المعلومات الأمريكية «بالو التو نتفركس»، وشركة «clearskyy»الإسرائيلية، بياناً صحفياً مشتركاً، اليوم الخميس، كشفا من خلاله النقاب عن هجمات الكترونية استهدفت مواقع إعلامية وصحفية عبرية وعالمية، خلال الاشهر الاخيرة.

وقالت الشركتان:” إن الاعتقاد المرجح يشير إلى عمليات متواصلة ومستمرة يقوم بها «قراصنة» في قطاع غزة”، على حد تعبير البيان، مرجحاً امكانية ارتباط «القراصنة» بالمقاومة الفلسطينية”.

وزعم البيان، أن القراصنة استهدفوا التجسس على مواقع حكومية وشركات خاصة ووكالات أنباء مركزية ووسائل إعلام في 39 دولة مع تركيز خاص على إسرائيل والولايات المتحدة.

وأضاف البيان:” فتح القراصنة ضمن خطتهم مواقع أخبارية مع روابط للدخول إلى هذه المواقع وفور الضغط على هذا الرابط يتم زراعة فيروس يسمح للقراصنة بالسيطرة على جهاز الحاسوب”.

واعتمد القراصنة طريقة أخرى لتنفيذ هجماتهم عبارة عن بيع وتسويق تطبيقات تحمل فيروس وذلك عبر مواقع بيع التطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية كما أرسلوا رسائل الكترونية شبيهة بالبريد الالكتروني «جي ميل» التابع لشركة «جوجل» طلبوا من متلقيها ادخال الاسم وكلمة المرور الخاصة بهم .