تزوجا أربع مرات.. لهذه الأسباب

الزواج بين اتباع الديانات المختلفة من أكثر الأمور حساسية في بلاد مثل الهند، لكن بعض الأزواج استطاعوا كسر هذه القيود وشق طريقهما مع بعضهما البعض.

فايز وأنكيتا زوجان هنديان واجها أوقاتا صعبة حتى يحققا حلمهما بالعيش معا، نظرا لمعارضة عائلتها، ففايز شاب مسلم فيما تنتمي أنكيتا إلى الديانة الهندوسية.

والمثير في القصة أن حفل الزفاف أجري أربع مرات بصور مختلفة، إذ تزوجا في معبد هندوسي ومحكمة وعلى الشاطئ، وعقدا الزواج كذلك في مسجد “كتب الكتاب”، وفق ما نقلت صحيفة “خليج تايمز ” عن مدونة أنكيتا.

وقالت العروس “إن أحد أكبر المخاوف لدى أسرتي كانت أن الإسلام يسمح للرجل بالزواج بأربع نساء، لكن ما حدث أن العناية الإلهية أنهت هذه القلق فقد تزوجنا أربع مرات”.

وقالت إن زوجها أنفق عامين في محاولة إقناع والديهما بالزفاف، وبعد استنفاد الفرص، وكملاذ أخير، قرر الزوجان تحديد موعد العروس.

وراح العريس يقنع والد أنكيتا: “لن يدعها تغير دينها أواسمها ولن يجبرها على أكل غير النبات، كما لن يرغمها على اتباع ثقافته، وأكد أنه لن يتزوج بامرأة أخرى”.

لكن ردة فعل الأب كانت صادمة، فلم يتجاوب مع أمر حفل الزفاف فأكد معارضته لذلك وسيقاطع ابنته في حال قررت العيش مع زوجها.

الفتاة لم تستسلم لواقعها وقررت مع عريسها عقد حفل الزفاف، وتضيف:” لقد مر عامان على ذلك الزواج والزوج الرائع. أصبحت حياتنا سعيدة بفضل اتحادنا”.