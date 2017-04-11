تركيا تعلن نتائج التحقيق في هجوم خان شيخون

قال وزير الصحة التركي، رجب أقداغ، يوم الثلاثاء، إن فحوصا أجريت لضحايا هجوم يشتبه بأنه كيماوي في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب بشمال غرب سوريا، أكدت استخدام غاز السارين.

وتوجه واشنطن وأنقرة، اتهامات للحكومة السورية بشن هجوم بالغاز السام أسفر عن سقوط نحو مئة قتيل بينهم أطفال في خان شيخون، فيما تنفي دمشق مسؤوليتها.

وشنت الولايات المتحدة ضربات صاروخية، الأسبوع الماضي، على قاعدة جوية للحكومة السورية انطلقت منها هجمات الكيماوي.

وأوضح المسؤول التركي، أن فحوصا للدم والبول أظهرت مادة حمضية في عينات من ضحايا إدلب بما يوضح تعرضهم”لعوامل كيماوية”.

وتحتوي المادة الحمضية التي ذكرها على غاز السارين، وفق ما نقلت مصادر إعلامية تركية رسمية.