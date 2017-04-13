ترامب يكشف تفاصيل “مثيرة” عن لحظة إعطاء الأمر للضربة السورية

كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن تفاصيل جديدة “مثيرة” تتعلق بلحظة إعطائه الأمر بتوجيه ضربة إلى سوريا، ردا على استخدام الجيش السوري أسلحة كيماوية ضد المدنيين في خان شيخون.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” التلفزيونية الأميركية، الأربعاء، إنه أمر بالضربة على مطار الشعيرات العسكري في حمص وسط سوريا، يوم الجمعة الماضي، بينما كان يأكل “كعكة لذيذة من الشوكولاتة” مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ومضى ترامب يقول: “لقد انتهينا من تناول العشاء، وجاء الآن موعد الحلوى. لقد كانت لدينا أجمل كعكة من الشوكولاتة التي لم أر مثلها من قبل. الرئيس شي كان مستمتعا بها”.

وتابع: “تسلمت رسالة من الجنرالات بأن السفن باتت جاهزة للضربة، ماذا نفعل؟ فأجبت: لقد عقدنا العزم على القيام بها، لذلك كانت الصواريخ في طريقها” إلى سوريا.

وفي تلك اللحظات، وخلال تناولهما الحلوى، قال ترامب مخاطبا الرئيس الصيني: “السيد الرئيس، اسمحوا لي أن أشرح لكم شيئا. لقد أطلقنا للتو 59 صاروخا فقط، وهي في طريقها إلى قاعدة عسكرية في سوريا”.

وقال ترامب إن الصواريخ كانت تتجه نحو العراق، قبل أن تنبهه المذيعة فيصحح كلامه ليقول “أنا آسف.. نعم سوريا”.

وعندما سُئل ترامب عن ردة فعل الرئيس الصيني، قال: “لقد صمت لمدة 10 ثوان، ثم طلب من المترجم أن يعيد ما قلته له للتو مرة أخرى. لا أعتقد أن ذلك كان مريحا له”.

وأضاف ترامب: “ثم قال لي، إن أي شخص بهذه الوحشية، ويستخدم الغاز السام ضد الأطفال الصغار والرضع… فهذا جيد. لقد كان على ما يرام”.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان يستقبل في منتجعه في فلوريدا الرئيس الصيني لحظة توجيه الضربة الأميركية إلى القاعدة الجوية في حمص وسط سوريا، والتي أسفرت مقتل 9 عسكريين وإلحاق أضرار بالقاعدة.