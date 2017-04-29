ترامب يفتح الباب أمام التنقيب الواسع عن النفط بالبحار

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، قرارا تنفيذيا يقضي بمراجعة القيود التي فرضها سلفه باراك أوباما على عمليات التنقيب عن النفط والغاز في عرض البحر.

وقال ترامب “من حظ بلادنا أنها تملك موارد طبيعية هائلة، بينها احتياطات وافرة من الغاز والنفط في عرض البحر” منتقدا الحكومة الفيدرالية لحظرها التنقيب والإنتاج في 94 في المئة من هذه المناطق”، وفق “فرانس برس”.

لكن الرئيس الأميركي تجاهل الحديث عن العواقب البيئية والمناخية لهذا القرار، مشددا على أنه سيوفر آلاف الوظائف وسيدر مليارات الدولارات.

وكان أوباما حظر، قبل شهر من انتهاء ولايته، عمليات التنقيب في مساحات واسعة من محيط القطب الشمالي، وذلك تطبيقا لسياسته الرامية لمكافحة التغير المناخي.