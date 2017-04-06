ترامب: يجب أن يحدث شيء مع الأسد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه “يجب أن يحدث شيء”مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد هجوم بغاز سام في سوريا، بينما تجري مناقشات بين البنتاغون والبيت الأبيض بشأن الخيارات العسكرية.

وقال ترامب لصحفيين يرافقونه على متن طائرة الرئاسة “أعتقد أن ما فعله الأسد شيء مروع.”

وتابع قوله “ما حدث في سوريا عار على جبين الإنسانية وهو موجود هناك وأعتقد أنه يدير الأمور ولذا يجب أن يحدث شيء.”

يأتي ذلك بينما قال مسؤول أميركي، الخميس، إن وزارة الدفاع (البنتاجون) تجري مناقشات تفصيلية بشأن خيارات عسكرية للرد على هجوم الغاز السام في سوريا الذي أودى بحياة عشرات المدنيين والذي تلقي واشنطن بالمسؤولية فيه على الحكومة السورية.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن من المتوقع أن يناقش وزير الدفاع جيم ماتيس تلك الخيارات عندما يلتقي ترامب في منتجعه في مار-إيه-لاغو في فلوريدا.

ومن المقرر أن يصل ماتيس إلى فلوريدا في وقت لاحق، الخميس، في إطار رحلة مقررة سلفا.

وقال المسؤول إن المحادثات بشأن الردود المحتملة جارية بالفعل فيما في ذلك محادثات بين ماتيس ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض إتش.آر ماكماستر.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون إن الإدارة الاميركية تدرس ردا مناسبا على الهجوم الكيماوي في سوريا.

وشدد تيليرسون على أنه لن “يكون هناك دور للأسد في حكم الشعب السوري.”

وأوضح أنه حتى نصل للمساء الذي يغادر فيه الأسد السلطة، يجب بذل جهود كبيرة مع الشركاء الدوليين.