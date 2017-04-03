ترامب: أميركا تستطيع مواجهة تهديد كوريا الشمالية بمفردها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن الولايات المتحدة مستعدة للرد على التهديدات النووية لكوريا الشمالية بمفردها إذا لم تضغط الصين على بيونغيانغ.

وأبلغ ترامب الصحيفة “إذا لم تعمل الصين على حل (مشكلة) كوريا الشمالية فإننا سنحلها. هذا كل ما أستطيع قوله.”

ونقلت الصحيفة عن نائب مستشار الأمن القومي الأميركي كيه.تي. ماكفرلاند قوله إن هناك “إمكانية حقيقية” أن تتمكن كوريا الشمالية من ضرب أميركا بصاروخ مزود برأس نووي مع نهاية الولاية الأولى لترامب.

وقال مسؤول أميركي رفيع إن كبار مستشاري الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب أتموا مراجعة موسعة لخيارات الولايات المتحدة التي تستهدف كبح البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وأضاف المسؤول أن المراجعة، التي أنجزت على عجل كي تتم قبل قمة ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، تشمل سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والعسكرية المحتملة لكنها تميل أكثر نحو فرض عقوبات جديدة وزيادة الضغوط على بكين لكبح جماح جارتها.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن مجلس الأمن القومي أعد قائمة التوصيات بناء على طلب ترامب وأنها أصبحت جاهزة للنظر فيها.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت التوصيات قد عرضت على الرئيس الجمهوري ولا الوقت الذي سيستغرقه كي يتخذ قرارا للتحرك وهو أمر قد يتأخر لبطء إجراءات الإدارة فيما يتعلق بشغل الوظائف الرئيسية في مجلس الأمن القومي.