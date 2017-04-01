تبخر حظوظ فياريال بالمشاركة في دوري الأبطال

تبخرت آمال فياريال بالعودة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2008-2009، بخسارته على أرضه أمام إيبار 2-3 السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكانت الفرصة قائمة أمام فريق “الغواصة الصفراء” لتقليص الفارق ولو مؤقتا عن أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، إلا أنه مني بهزيمته الثانية على التوالي والرابعة هذا الموسم بين جماهيره.

وأنهى فياريال الشوط الأول متقدما بهدف للإيطالي روبرتو سوريانو سجله في الدقيقة 18، لكن إيبار الذي فشل في تحقيق الفوز خلال المراحل الأربع الأخيرة، ضرب بقوة في الشوط الثاني وهز شباك مضيفه ثلاث مرات عبر بدرو ليون (48 من ركلة جزاء) وإنريكي كيكي (54) والياباني تاكاشي اينوي (78).

وحاول فياريال العودة إلى اللقاء لكن الهدف الثاني لسوريانو جاء متأخرا (89) ولم يكن كافيا لتجنيب فريقه هزيمته السابعة هذا الموسم.

وتجمد رصيد فياريال عند 48 نقطة في المركز الخامس مؤقتا بفارق الأهداف أمام ريال سوسييداد الذي يلعب لاحقا مع ليغانيس، وبفارق 7 نقاط عن أتلتيكو الرابع الذي يلعب السبت ايضا ضد مضيفه ملقة.

في المقابل، أصبح إيبار على بعد أربع نقاط فقط من فياريال بعدما رفع رصيده الى 44 نقطة.