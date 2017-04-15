بيان صادر عن أسرى حركة فتح في السجون الاسرائيلية

اصدر أسرى حركة فتح في السجون الاسرائيلية بيانا بمناسبة بدء اضراب الحرية والكرامة

في سجون الاحتلال المقرر له يوم 17 أبريل الجاري.

وهذا نص البيان:

بسم الله الرحم الرحيم

بيان صادر عن الحركه الفتحاويه الأسيرة …..

يا جماهير شعبنا ويا أحرار العالم .هاقد صرخ فينا صوت الحق منادياً .الله أكبر …الله أكبر …الله أكبر

الله أكبر ما أعظم شعبنا .الله أكبر صرخ صوت الحق والاراده …

الله أكبر وعد الأحرار والثوار لشعبهم

الله أكبر فأرواح الشهداء تزين فكرنا ومبادئنا

الله أكبر نشيد الشامخين المؤمنين الواثقين بالنصر طريقا وسبيلا

الله أكبر صمود الصامدين في أرضهم ودموع الخنساوات الفلسطينيات يعزفن لحن الثوره والثوار

الله أكبر نعلنها أن وطيس معركة الحرية والكرامة قد استقر بالقلوب والعقول لهيباً وتصميمًا وغضبا

الله أكبر شوق الفدائي للقاء العدو في ميدان القتال معلناً ثوره .ثوره… حتى النصر ….حتى النصر ….حتى النصر

الله أكبر فالفتح داخل السجون قد غضب والمارد قد انتفض ليزلزل أركان القهر والحقد اللعين .

الله أكبر على كل من طغى وتجبر وعلى كل متخاذلً قد تقهقر

الله أكبر يا شعب فلسطين الصامد ويا ذاك الأسير الشامخ الصامد

الله أكبر الله أكبر .وبكم التحرر من قيدنا ومن زندنا الوفاء بوعدنا وعهدنا ..

أهلنا الأحرار كونوا معنا شركاء مقاتلين في معركتنا الموعوده فليس لنا إلا الله وإياكم معيناً ونصيرا ….

ولكم شموخ الشامخين وعزة الواثقين المنتصرين

إخوتكم /أسرى حركة فتح في سجون الإحتلال