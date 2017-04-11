بوتن: معلومات عن التحضير لضربات في دمشق

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إن لدى بلاده معلومات عن “التجهيز لضربات بمنطقة في دمشق بهدف اتهام الحكومة السورية بتنفيذها.”

ودعا الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في موسكو، المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق في هجوم الغاز في إدلب، الذي اتهمت واشنطن الجيش السوري بتنفيذه ووجهت على أثره ضربة بعشرات الصواريخ على قاعدة الشعيرات العسكرية التابعة له في حمص التي يعتقد أن الهجوم شن انطلاقا منها.

وأضاف بوتن إن الضربات الأميركية في سوريا تذكره بالمزاعم عن أسلحة الدمار الشامل بالعراق التي اجتاحت بسببها القوات الأميركية العراق في 2003.

وحذر بوتن من “استفزازات” تتعلق بالأسلحة الكيماوية في المستقبل بهدف توريط الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان الرئيس الأميركي أمر بضرب قاعدة الشعيرات العسكرية السورية بـ 59 صاروخ توماهوك لردع النظام السوري عن استخدام السلاح الكيماوي حسب ما قالت وزارة الدفاع الأميركية.