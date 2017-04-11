بغداد: داعش يسيطر على 7% فقط من أراضي العراق

اعلن مسؤول عسكري عراقي كبير الثلاثاء ان تنظيم داعش الإرهابي لم يعد يسيطر سوى على 6,8 من مساحة العراق بعد ان استولى على اربعين بالمئة من البلاد خلال عام 2014 .

وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في مؤتمر صحافي في بغداد ان “المساحة المسيطر عليها (من داعش) لغاية 31 اذار (مارس) 2017 تبلغ 6,8 بالعشرة من مساحة العراق” بعدما كانت “تبلغ 108,405 الف كلم مربع، اي اربعون بالمئة من مساحة العراق، بعد تمدده في العاشر من حزيران (حزيران) 2014”.

وتخوض القوات العراقية منذ عدة اسابيع معارك ضارية في المدينة القديمة في الموصل اخر اكبر معاقل التنظيم في العراق، لكنها تواجه مقاومة شديدة ادت الى تباطؤ تقدمها.

بدأت القوات العراقية في 19 شباط (فبراير) عملية كبيرة استعادت خلالها السيطرة على العديد من الأحياء والمواقع المهمة بينها مبنى مجلس محافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل، ومتحف الموصل.

واستعادت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، السيطرة على اغلب المناطق التي استولى عليها تنظيم داعش اثر هجومه الكاسح في حزيران(يونيو) 2014.