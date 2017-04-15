برشلونة يواصل ملاحقة الريال بالفوز على ريال سوسيداد

استمر برشلونة بملاحقة متصدر الدوري الإسباني بعد ما فاز على ضيفه ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقدم ليونيل ميسي بهدفين لبرشلونة في أول 37 دقيقة وقلص صمويل أومتيتي مدافع برشلونة الفارق بالتسجيل في مرماه بالدقيقة 43.

وأعاد باكو ألكاسير، الذي شارك بدلا من الموقوف نيمار، التقدم لبرشلونة بفارق هدفين بالتسجيل في الدقيقة 44 قبل أن يقلص تشابييربريتو الفارق من جديد لسوسيداد بعد دقيقة واحدة.

وفي وقت سابق أهدر أتليتيكو مدريد الغريم اللدود لريال مدريدركلتي جزاء لكنه تغلب 3-صفر على أوساسونا متذيل الترتيب بفضل هدفينمن يانيك كاراسكو ليستمر في المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت فاز ديبورتيفو لاكورونيا 2-صفرعلى ملقة ليبتعد بتسع نقاط على منطقة الهبوط فيما بقي خيخون في المركز 18 برصيد 22 نقطة.

وافتتح البلجيكي كاراسكو التسجيل ضد أوساسونا في الدقيقة 30بتسديدة من حافة منطقة الجزاء قبل أن يضاعف النتيجة بضربة رأس بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني وأحرز فيليبي لويس الهدف الثالث.