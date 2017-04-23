برشلونة يعلن “الموقف النهائي” لنيمار

لن يتمكن نيمار من المشاركة مع فريقه برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني المرتقب أمام ريال مدريد، مساء الأحد، حسب تأكيدات ناديه.

وأعلن النادي الكتالوني في بيان، صباح الأحد، أنه اختار عدم استدعاء المهاجم البرازيلي للمباراة المرتقبة، التي سوف ترسم بشكل كبير ملامح بطل المسابقة.

وتلقى نيمار بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام ملقا التي خسرها برشلونة بهدفين نظيفين بعد إساءته للحكام، ونال عقوبة بالإيقاف لمدة 3 مباريات.

وتوجه النادي الكتالوني إلى محكمة التحكيم الرياضية، السبت، بعد رفض استئناف عقوبة الإيقاف من جانب اتحاد الكرة الإسباني، لكن المحكمة لم تسعفه بسبب عدم تمكنها من الانعقاد.

وأصدرت المحكمة بيانا قالت فيه إن العقوبة سارية، محذرة برشلونة من إشراك نيمار في “سانتياغو بيرنابيو”.

ورد برشلونة ببيان قال فيه: “بسبب عدم وجود رد من محكمة التحكيم الرياضية مع تبقي 12 ساعة على اللقاء، ومن أجل تركيز كل الانتباه على الأمور الرياضية، النادي اختار عدم استدعاء نيمار”.

وأضاف البيان: “لكن برشلونة يعبر عن دهشته من رفض المحكمة القيام باختصاصاتها، مما يدمر النادي والمسابقة ككل بشكل مباشر”.

ومن المتوقع أن يشارك باكو ألكاسير بدلا من نيمار على الجانب الأيسر من الهجوم الكتالوني، إلى جوار ليونيل ميسي ولويس سواريز.

ويحتل ريال مدريد صدارة المسابقة وله 75 نقطة، يليه برشلونة في المركز الثاني بـ72 نقطة، علما أن الفريق الملكي له مباراة مؤجلة.