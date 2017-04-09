برشلونة يرفض هدية الريال

أهدر برشلونة فرصة ثمينة لانتزاع صدارة الدوري الإسباني، بعد أن تلقى هزيمة مفاجئة أمام مضيفه ملقة بهدفين دون رد أبقته في مركزه الثاني بالترتيب.

وتقدم ملقة بهدف في الشوط الأول، واضطر برشلونة لخوض معظم الشوط الثاني منقوصا عدديا بعد طرد نجمه نيمار، وهو ما استغله أصحاب الأرض الذين أضافوا هدفا ثانيا في الدقيقة الأخيرة من المواجهة، ليعزز ملقة آماله في البقاء.

ورفع ملقة رصيده إلى 33 نقطة في المرتبة الرابعة عشرة ، بينما تجمد رصيد العملاق الكتالوني عند النقطة 69 قابعاً في المركز الثاني، خلف ريال مدريد المتصدر بـ72 نقطة.

وتعادل الريال على أرضه أمام ضيفه وجاره الأتلتيكو بهدف لمثله، بينما أضاف الأتلتيكو النقطة 62 لرصيده في المركز الثالث.