“انفجارات” قرب حافلة دورتموند الألماني وإصابة لاعب

قالت الشرطة الألمانية إن انفجارات وقع بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند قبيل مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد موناكو الفرنسي في المدينة الألمانية.

وقال المتحدث باسم الشرطة غونار فورتمان “انفجرت ثلاث عبوات ناسفة عندما تحركت الحافلة” من الفندق الى الملعب الذي يستضيف مباراة الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي.

وأشار إلى أن نوافذ الحافلة تحطمت وأصيب شخص في داخلها بجروح، من دون تحديد هويته.

وأعلن نادي بروسيا دورتموند إصابة مدافع الفريق مارك بارترا في الانفجار وأنه الآن في المستشفى.

وتقرر فيما تأجيل المباراة التي كانت مقررة في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير صحفية أن مدافع فريق بروسيا دورتموند، مارك بارترا، أصيب، يوم الثلاثاء، جراء تفجير قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبيل مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد موناكو الفرنسي.

ولم يعلن النادي الألماني طبيعة إصابة اللاعب الإسباني، لكن تقارير أشارت إلى أن إصابته كانت بسبب تحطم زجاج النافذة.

وسبق لباترا أن لعب في صفوف فريق برشلونة الإسباني، ما بين 2010 و2016، وانضم إلى فريق بروسيا دورتموند سنة 2016.

وأعلن نادي برشلونة، في الثالث من يونيو 2016، عن بيع بارترا للنادي الألماني بوروسيا دورتموند مقابل 8 مليون يورو.

ويخوض اللاعب الإسباني البالغ من العمر 26 سنة، والحامل لرقم 5 في الفريق الألماني، (يخوض) مبارياته في قلب الدفاع.