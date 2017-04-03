انخفاض أسعار الذهب بفعل ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، بفعل ارتفاع الدولار وإقبال المستثمرين على جني الأرباح بعدما حقق المعدن النفيس أفضل أداء فصلي في عام، الجمعة.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1246.84 دولار للأوقية (الأونصة) ، في حين هبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1248.9دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.15 في المئة ليبتعد عن أدنى مستوياته في أربعة أشهر والذي سجله الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ، الجمعة، إن المجلس قد يعلق زيادات أسعار الفائدة حين يبدأ التخلص من حيازاته من السندات في خطوة قد يستفيد منها الذهب. ويتأثر الذهب كثيرا بأسعار الفائدة لأنها تزيد تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الذي لا يدر عائدا.

وحقق الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بنحو 8.4 في المئة على أساس ربع سنوي يوم الجمعة ليسجل أفضل أداء فصلي في عام مدفوعا في الأساس بالضبابية التي تكتنف سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب والانتخابات في أوروبا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 18.20 دولار للأوقية لكنها تظل قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع.

بينما ارتفع البلاتين 0.7 في المئة إلى 952.30 دولار للأوقية بعدما سجل أفضل أداء ربع سنوي في عام. وصعد البلاديوم 0.5 في المئة إلى 799.25 دولار للأوقية ليسجل ارتفاعا يبلغ 17 في المئة منذ بداية العام.