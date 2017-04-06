انتخابات الأردنية : “النشامى” تحصد أغلبية المقاعد

حصدت قائمة “النشامى” نحو 55 مقعدا في انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية، بمجموع المقاعد الفردية والقوائم، فيما فاز “الاتجاه الإسلامي” بـ 35 مقعدا، و”عودة” بـ10 مقاعد، والتجديد 3 مقاعد، وفقا للنتائج شبه النهائية.

وعلى مستوى القوائم؛ فازت قائمة النشامى بـ (٦) مقاعد وأهل الهمة بـ (٦) مقاعد والعودة بـ (مقعدان) والتجديد بـ (مقعد واحد).

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في الجامعة الأردنية عمر الكفاوين مساء الخميس أن نسبة الاقتراع بلغت 54.7 %.

وتوجه نحو 40984 طالبا وطالبة في الجامعة الأردنية صباح اليوم الخميس إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في مجلس اتحاد الطلبة من بين 481 مرشحا يتنافسون على 96 مقعدا من أصل 102، بعد أن حسمت 6 مقاعد بالتزكية.

وخاضت الانتخابات 6 قوائم على مستوى الجامعة هي النشامى، أهل الهمة، العودة، التجديد، جيل النهضة، الشهامة، فيما ترشحت 24 قائمة على مستوى الكليات انسحبت اثنتان ليستقر العدد على 22 قائمة، وعلى مستوى الأقسام ترشح 435 طالبا انسحب منهم 46 ليستقر العدد حتى مساء أول من امس على 389 مرشحا.

وكانت حسمت مقاعد كلية الصيدلة (4)، ومقعدا قسمي الموسيقى والفنون، والفلسفة بالتزكية.

وبلغ عدد مرشحي الأقسام (المقاعد الفردية) التي بدأت فترة الدعاية الانتخابية لها الخميس الماضي وتنتهي يوم الاقتراع، 389 مرشحا، فيما استقر عدد القوائم المرشحة على مستوى الجامعة عند 6 قوائم بلغ عدد مرشحيها 70 طالبا.

وترشحت 4 قوائم عن كلية الطب، وقائمة واحدة عن كلية الصيدلة (فازت بالتزكية)، وقائمتان عن كلية طب الأسنان وخصص لها ثلاثة مقاعد، وفي كلية التمريض 3 قوائم تتنافس على 3 مقاعد، كلية الحقوق 4 قوائم تتنافس على 4 مقاعد، كلية الرياضة 4 قوائم تتنافس على 4 مقاعد، ومثلها في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية.

ويبلغ عدد الطلبة الذين يحق لهم الاقتراع 40984 طالبة وطالبا، وستكون آلية الانتخابات بالتصويت الورقي، ووفقا للدوائر والقوائم النسبية المغلقة.

وكانت ساحات وأروقة ومباني كليات الجامعة اتشحت منذ أيام بيافطات وصور الطلبة المرشحين وسط حملات دعائية ضخمة، تزايدت في اليومين الأخيرين مع بدء العد التنازلي لموعد الاقتراع.

وبدت مظاهر الدعاية الانتخابية واضحة من خلال تشكيلة واسعة من صور المرشحين وبأشكال وأجحام وألوان مختلفة، عجت بشعارات مثالية نادت بالحرية والمساواة والعدالة والتغيير والديمقراطية وإنصاف حقوق الطالب.

وأولت كليات الجامعة ممثلة بعمدائها وهيئاتها التدريسية اهتماما بدعم مرشحيها في سبيل إيصال رسالتهم ورؤيتهم الانتخابية لأكبر عدد ممكن من الناخبين، دون تحيز أو تعصب، كما أكد عدد كبير من الطلبة من مختلف كليات الجامعة عزمهم المشاركة في الانتخابات لاختيار ممثلهم الشرعي في المجلس، لافتين الى أن الإدلاء بأصواتهم يعد ممارسة ديمقراطية لضمان حقوقهم وصون مصالحهم، وجزءا لا يتجزأ من العملية الإصلاحية.