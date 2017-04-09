“الملكي” يعيش 5 حالات عاطفية خلال سبع ساعات

مر متصدر الدوري لإسباني لكرة القدم ريال مدريد بدوامة عاطفية السبت، لكن اليوم لم يكن لينتهي بأفضل مما انتهى عليه رغم بدايته الصعبة، بحسب صحيفة الماركا الإسبانية.

وعاش الفريق الملكي عدة تقلبات بسبب مباراتين كل واحدة منهما تتميز بالصعوبة والأهمية، وبعد هدوء الأجواء وجد ريال مدريد نفسه في صدارة الليغا بفارق 3 نقاط وأمامه مباراة مؤجلة قد تجلب له المزيد من النقاط.

احترام الديربي

رجال مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني فازوا بمبارياتهم الثلاث الماضية، قبل السفر إلى سانتياغو بيرنابيو، لذا كان ريال مدريد يعرف أن المباراة لن تكون سهلة.

التوتر بالشوط الأول

خلال النصف الأول من المباراة لم تكن هناك مساحات كافية للمناورة، إذ رابط لاعبو أتلتيكو في المساحات الخلفية ولعبوا بخطة دفاعية، ما أثار حفيظة لاعبي ريال مدريد وتوترهم.

نشوة هدف بيبي

سجل ريال مدريد هدفه السابع عشر هذا الموسم من كرات ميتة، وبادر بيبي بتسجيل هدف أعطى الفريق أملا كبيرا وتفاؤلا بإنهاء المباراة لصالحهم.

خيبة الأمل

أصاب الميرينغي بخيبة أمل كبيرة بعد هدف أنطوني غريزمان في الدقائق الأخيرة من المباراة، التعادل أدى بهم للشعور بالقلق من أن يستفيد الغريم برشلونة من هذا التعثر.

الراحة والسعادة

بفضل فريق ملقا بقيادة مدربه الجديد ميتشيل الذي أسقط برشلونة بثنائية، شعر لاعبو ريال مدريد بالراحة إذ لم يعد الفريق الكتالوني ينافس على الصدارة. إلا أن دوري أبطال أوروبا سيكون مسألة أخرى تماما.