المغرب.. الحكومة الجديدة ترى النور أخيرا

قالت مصادر رسمية الأربعاء، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس عين أعضاء الحكومة الجديدة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.

وتضم الحكومة الجديدة خمسة أحزاب بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود هذا التحالف، وذلك بعد ما يناهز الستة أشهر من محاولات متعثرة لتشكيلها بسبب صراع بين الأحزاب المتحالفة.

وأعلن رئيس الحكومة المعين سعد الدين العثماني، في وقت سابق، تشكيل حزبه العدالة والتنمية، ائتلافا حكوميا إلى جانب خمسة أحزاب أخرى هي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.

وكلف الملك محمد السادس، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، في 17 مارس، بتشكيل الحكومة، بعد إخفاق الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، في تشكيل الحكومة رغم مضي 5 أشهر على الانتخابات.

وعمل العثماني الذي ولد في منطقة سوس جنوب المغرب، طبيبا نفسيا، وتولى وزارة الخارجية بالبلاد بين يناير 2012 وأكتوبر 2013.