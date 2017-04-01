الكويت.. التحقيق في محاولة انتحار “الإثيوبية”

أوقفت السلطات الكويتية، على ذمة التحقيقات امرأة صورت خادمتها وهي تحاول القفز من نافذة شقة سكنية بالطابق السابع، في منطقة صباح السالم، فيما استدعتها النيابة العامة، الأحد، للتحقيق.

وأظهر مقطع فيديو الخادمة الإثيوبية البالغة من العمر 24 عاما، وهي تمسك بسياج الشرفة بيد واحدة، قبل أن تسقط، وتصاب بكسور في يدها فقط.

ووفقا لوسائل إعلام كويتية، تواجه المراة تهمة التقاعس عن مساعدة الخادمة (إثيوبية الجنسية) وعدم أداء واجبها الإنساني تجاه عزم الخادمة على الانتحار واكتفائها بالتصوير دون أن تحرك ساكناً.

ونقلت صحيفة “القبس” عن مصدر بالنيابة العامة إن النيابة أجرت مع الخادمة تحقيقا، مؤكدا عدم وجود شبهة جنائية في حادثة الخادمة، مشيرا إلى أن الخادمة حاولت الهروب من البيت الذي تعمل فيه بشكل مؤقت بالأجر اليومي، ولم يمض على عملها سوى يومين.

وأضاف المصدر “من خلال التحقيق مع الخادمة تبين أنها لم يكن لديها الرغبة في مواصلة العمل، فقامت المخدومة – حسب أقوال الخادمة – بإغلاق باب الشقة عليها، ما دعا الخادمة إلى محاولة الهروب من نافذة الشقة، وأثناء قيامها بذلك انزلقت قدمها ما أدى إلى سقوطها من الطابق السابع”.