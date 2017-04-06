الكرملين: دعمنا للأسد ليس “غير مشروط”

قال المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، الخميس، إن دعم روسيا للرئيس السوري بشار الأسد ليس غير مشروط، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس.

وجاء بيان ديمتري بيسكوف بعد أيام من هجوم بأسلحة كيماوية على منطقة خان شيخون في ريف إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا، بينما تتهم واشنطن ودول غربية الحكومة السورية بشن الغارة الكيماوية.

وتدعم موسكو الحكومة السورية عسكريا منذ عام 2015.

وتؤكد الحكومة السورية أنها لم تستخدم أسلحة كيميائية، بل وتلقي باللائمة على المعارضة بتخزين المواد الكيماوية.

وتقول وزارة الدفاع الروسية إن غازات سامة انطلقت عندما استهدفت غارة جوية سورية ترسانة أسلحة كيماوية للمعارضة ومصنعا للذخيرة في الضواحي الشرقية للبلدة.