القوات العراقية تحبط هجوما لداعش غربي الأنبار

قال مصدر أمني في الأنبار الأحد إن القوات الأمنية العراقية وأبناء العشائر بإسناد طيران التحالف الدولي تمكنوا من إحباط هجوم لداعش، من محورين على منفذ الوليد الحدودي مع سوريا غربي الأنبار.

وأضاف المصدر أن داعش حاول استهداف المنفذ بعجلتين مفخختين تم تدميرهما من قبل طيران التحالف الدولي.

وتابع أن تنظيم داعش هاجم المنفذ من محورين بعد العجلتين المفخختين، المحور الأول من صحراء غربي الأنبار والثاني من مدينة البوكمال السورية.

وأشار إلى أن القوات الأمنية وأبناء العشائر تمكنوا من إحباط الهجوم وقتل 4 من مسلحي داعش.

يذكر أن القوات العراقية وأبناء العشائر تمكنوا من تحرير منفذ الوليد الحدودي مع سوريا قبل نحو عام بعدما كان خاضعا لسيطرة داعش منذ عام 2014.