القوات الشرعية اليمنية تقتحم معسكر خالد من البوابة الغربية

ذكرت مصادر عسكرية يمنية، السبت، أن القوات الشرعية اقتحمت البوابة الغربية لمعسكر خالد في موزع بمنطقة البرح غربي تعز.

وأضافت المصادر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن قصفت تعزيزات للمتمردين الحوثيين كانت في طريقها لمعسكر خالد.

وتتواصل المعارك بين القوات الشرعية وميليشيا الحوثي وصالح في محيط معسكر خالد بمديرية موزع غربي تعز، وسط غارات مكثفة للتحالف العربي لدعم الشرعية على مواقع المتمردين.

وشهدت الساعات الماضية معارك ضارية بالتوازي مع قصف مدفعي عنيف بين الطرفين، إذ أسفرت المواجهات عن سقوط أكثر من 8 متمردين و2 من أفراد القوات الشرعية، فيما قتل 4 آخرين من القوات الشرعية في انفجار لغم زرعه المتمردون في جبال النار، التي تمت استعادة السيطرة عليها خلال الأيام الماضية.

وذكرت مصادر ميدانية أن مقاتلات التحالف العربي شنت 28 غارة على مواقع مليشيات الحوثي وصالح في معسكر خالد وتجمعاتهم بمنطقة النجيبة وخط تعز الحديدة، وأدت الغارات إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، وتدمير 4 عربات عسكرية تابعة لهم، فيما امتدت الغارات إلى منطقة كهبوب في المناطق الحدودية بين تعز ولحج.

وفي مدينة تعز، تجددت المواجهات خلال ساعات الليل في محيط معسكر التشريفات والأربعين وكلابة شرقي المدينة، وسمع دوي انفجارات في المنطقة.

وشهدت منطقة الكدحة في مديرية المعافر جنوب غربي تعز اشتباكات وتبادل للقصف المدفعي بشكل عنيف، وامتدت الاشتباكات وتبادل القصف المدفعي فجر اليوم إلى قرى الصلو جنوب شرقي تعز.

كما شنت مقاتلات التحالف غارات مكثفة على مواقع المتمردين في حرض وميدي في محافظة حجة، حيث تشهد ميدي معارك مستمرة وتبادل للقصف المكثف بين القوات الشرعية والمتمردين، كما شملت الغارات مديرية صرواح في مأرب وحرف سفيان في عمران ومناطق متفرقة في صعدة.