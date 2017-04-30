العاهل السعودي يجري مباحثات مع ميركل

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بجدة اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وحسب الوكالة، جرى خلال الجلسة، استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين المملكة وألمانيا في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

وبحضور الملك سلمان وميركل، جرى توقيع مذكرات ومشروعات تعاون بين حكومتي المملكة وألمانيا الاتحادية.

فقد تم توقيع مذكرة تفاهم حول تطوير الصناعات المستدامة من خلال توطين التقنيات وتسريع وتيرة التحول الصناعي الرقمي في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030 م.

وتم توقيع مشروع إعلان نوايا مشترك بين وزارة الداخلية في المملكة والشرطة الاتحادية الألمانية.

كما تم توقيع مشروع إعلان نوايا مشترك في مجال التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التعاون والاقتصاد والتنمية الفيدرالية الألمانية، إضافة إلى توقيع برنامج تعاون تنفيذي في مجال التدريب التقني والمهني.

ووصلت ميركل إلى السعودية في إطار جولة خليجية تشمل دولتين.