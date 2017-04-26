الشرق العربي للتأمين تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2016

سما الاردن – عقدت شركة gig | الشرق العربي للتأمين اجتماع الهيئة العامة العادي عن العام 2016 بتاريخ 24/04/2017 وذلك في مقر الإدارة الرئيسي في جبل عمان، من أجل النظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الإجتماع ومناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليها.

وقد حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة ناصر اللوزي والرئيس التنفيذي مصطفى ملحم وممثل عطوفة مراقب عام الشركات وممثلي إدارة التأمين ومدقق الحسابات الخارجي إضافة إلى خمسة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وعدد من المساهمين يمثلون 20,802,418 من مجموع أسهم الشركة بالأصالة والوكالة من أصل 21,438,252 سهماً أي ما نسبته 97.03 % من أسهم رأس المال

وقد صرح السيد ناصر اللوزي أن الأرباح السنوية بلغت 1.204 مليون دينار كما بلغت الأقساط المكتتبة 110,205,059 دينار مقارنة مع 102,671,190 دينار في العام 2015 بزيادة نسبتها 7.34 % . كما وصل مجموع الموجودات إلى 110,513,441 دينار مقابل 103,157,538 دينار للعام 2015 وبنسبة نمو بلغت 7.01% عن العام السابق.

أما الودائع لدى البنوك فقد وصلت إلى 34,766,739 دينار مقابل 35,350,230 دينار للعام 2015 ، وقد بلغ مجموع المخصّصات الفنية 36,826,192 دينار مقارنة مع 37,603,631 دينار في العام 2015, وقد وصل عدد المشتركين في برنامج كراون الطبي إلى 286,006 مشترك.

وقد أضاف رئيس المجلس أن مسيرة gig| الشرق العربي للتأمين وإستراتيجياتنا ترتكز على تمييز عملائنا عن غيرهم وذلك بتقديمنا الخدمات التأمينية المتكاملة الهادفة لرعاية مصالحهم. إن خطوات الشركة نحو المستقبل تدعمها وحدة مجموعة الخليج للتأمين المتكاملة من الخبرات والكفاءات التي تقوم على أساس متين لاستغلال كافة السبل المتاحة التي من شأنها تحسين الخدمات ورعاية الأفراد بشكل خاص ودعم الإقتصاد الكلي على وجه العموم. وقد قررت الهيئة العامة للشركة تدوير الأرباح للسنة المالية القادمة 2017 .

كما تم إنتخاب مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة على النحو التالي : مجموعة الخليج للتأمين 5 مقاعد ، السيد ناصر اللوزي مقعد واحد ، شركة حمودة إخوان للتجارة والإستثمار مقعد واحد .