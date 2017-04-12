الشرطة الألمانية تعتقل “متشددا” على صلة بهجوم الحافلة

أعلنت السلطات الألمانية، يوم الأربعاء، اعتقال “متطرف” مشتبه فيه، يرجح أن يكون على صلة بالاعتداء على فريق دورتموند، ليلة الثلاثاء، حسبما نقلت فرانس برس عن مصادر قضائية ألمانية.

واستهدفت ثلاثة انفجارات حافلة فريق دورتموند، بعيد مغادرتها الفندق إلى ملعب “سيغنال أيدونا بارك”، الذي كان يستعد لاحتضان مباراته ضد موناكو الفرنسي، مما أدى إلى إصابة المدافع الإسباني مارك بارترا بجروح في ذراعه.

وتعكف السلطات الألمانية، على التحقق من رسالتين متناقضتين، عثرت عليهما عقب تفجيرات استهدفت حافلة نقل فريق بروسيا دورتموند، ليلة الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن واحدة من الرسالتين اللتين جرى العثور عليها، أوردت عبارة “باسم الله الرحمن الرحيم”، كما أشارت إلى هجوم برلين في ديسمبر الماضي، ومشاركة ألمانيا في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش الإرهابي.