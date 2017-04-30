السعودية تضبط خلية إرهابية على صلة باستهداف المسجد النبوي

قالت وزارة الداخلية السعودية إنها فككت خلية إرهابية على صلة بالهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين في المسجد النبوي في يوليو الماضي.

وقال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية إن قوات الأمن داهمت وكرين لخلية إرهابية بمحافظة جدة أحدهما شقة سكنية بحي النسيم والقبض فيها على المدعو/ حسام صالح سمران الجهني، والثاني عبارة عن استراحة بحي الحرازات، استخدمت كمأوى ومعمل لتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة.

وأكدت الداخلية أنه خلال عملية المداهمات فجر اثنان من الإرهابيين نفسيهما.

وذكر المتحدث أنه ثبت “علاقة هذه الخلية بالعمل الإرهابي الآثم الذي استهدف المصلين في المسجد النبوي الشريف بتاريخ 29 / 9 / 1437هـ وذلك بتأمين الحزام الناسف المستخدم في هذه الجريمة النكراء وتسليمه للانتحاري/ نائر مسلم حمّاد النجيدي – سعودي الجنسية، الذي فجر نفسه عندما اعترضه رجال الأمن وحالوا دون تمكنه من دخول المسجد النبوي الشريف، مما نتج عنه مقتله، واستشهاد أربعة من رجال الأمن وإصابة خمسة آخرين من رجال الأمن”.

كما ثبت تورطهم في العمل الإرهابي “الذي وقع في باحة مواقف مستشفى الدكتور سليمان فَقِيه بمحافظة جدة بتاريخ 28 / 9 / 1437هـ من خلال تأمين الحزام الناسف للانتحاري/ عبدالله قلزار خان – باكستاني الجنسية الذي فجر نفسه بعد اشتباه رجال الأمن في وضعه وتحركاته المريبة ومبادرتهم باعتراضه للتحقق من وضعه، ونتج عنه مقتله”، بحسب المتحدث.

وأوضح المتحدث أن عدد المقبوض عليهم حتى الآن في إطار هذه الخلية بلغ 46 موقوفا، منهم 32 سعودياً، و14 أجنبياً من جنسيات باكستانية، ويمنية، وأفغانية، ومصرية، وأردنية، وسودانية.