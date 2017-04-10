الرئيس اليمني: الحوثيون باعوا أنفسهم لإيران

قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الاثنين، إن الانقلاب الذي شهدته البلاد هو انقلاب على الشعب اليمني من قبل عصابة باعت نفسها للمشروع الإيراني الذي يريد التحكم في اليمن واستهداف المنطقة كاملة.

وأكد هادي، خلال اللقاء الوطني الموسع لمستشاريه وأعضاء مجلسي النواب والشورى وعدد من زعماء القبائل، أن ما أقدمت عليه الميليشيات هو انقلاب على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وعلى مسودة الدستور.

ودعا هادي إلى وحدة الصف ونبذ كل ما يفرق أو يشتت الجهود، كما دعا إلى الالتحام بالجيش والوطني في الجبهات لدحر المشروع الانقلابي واستعادة الدولة بمؤسساتها وتقويتها.

وطالب الرئيس اليمني الجميع بمساعدة الحكومة والسلطات المحلية وتمكينها من القيام بأدوارها وعدم تعطيلها أو مواجهاتها في حال تعارضها مع مصالحنا الشخصية أو الجهوية أو الحزبية.