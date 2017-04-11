الذهب يصعد وسط إقبال على الملاذات الآمنة

ارتفع الذهب، الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة وسط تصاعد التوترات السياسة والأمنية بشأن كوريا الشمالية والشرق الأوسط والانتخابات الفرنسية الوشيكة.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.15 في المئة إلى 1256.10 دولار للأوقية (الأونصة) في حين زادت عقود الذهب الأميركية 0.5 في المئة لتسجل 1259.50 دولار.

وزادت الفضة 0.1 في المئة في المعاملات الفورية إلى 17.93 دولار للأوقية. وكان المعدن سجل أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين عند17.71 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.6 في المئة إلى 941.60 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 931.85 دولار، الاثنين.

وسجل فرق السعر بين الذهب والبلاتين أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2016 عند 318.23 دولار.

وهبط البلاديوم 0.2 في المئة إلى 796.75 دولار بعد أن لامس أضعف سعر له في أكثر من أسبوع عند 784.72 دولار في الجلسة السابقة.