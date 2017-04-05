الذهب يتراجع عن أعلى مستوى له

تراجع الذهب من أعلى مستوى له خلال شهر، الأربعاء، بعد عجزه عن اختراق مستوى مقاومة فنية عند متوسطه في 200 يوم للمرة الثالثة غير أن شهية المستثمرين لشراءالأصول الآمنة ومنها المعدن النفيس قبيل اجتماع بين الرئيسين الأميركي والصيني حدت من الخسائر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1252.70 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1254.90 دولار للأوقية.

ولامس الذهب 1261.15 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ 27 فبراير، الثلاثاء، لكنه عجز عن تجاوز متوسط 200 يوم البالغ حاليا 1258 دولارا للأوقية عند الإغلاق للمرة الثالثة خلال أقل من ستة أسابيع.

وزاد الذهب 8.8 بالمئة منذ بداية العام ويتماسك عند مستوى يقل قليلا من متوسط نطاق تحركه في 200 يوم منذ نهاية مارس.

واستقر مؤشر الدولار، الأربعاء، فيما زاد العائد على سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف.

وعزز الطلب على الملاذات الآمنة الذهب أيضا بعدما أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا سقط في البحر قبيل قمة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ يومي الخميس والجمعة.