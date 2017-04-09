الحوثيون يعتدون على نساء محتجات في صنعاء

اعتدى مسلحون حوثيون الأحد، على أمهات المختطفين أمام مقر جهاز المخابرات العامة، وسط صنعاء، أثناء تنفيذهن وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن .

ووفقا لمصادر محلية فإن ميليشيات الحوثي فرقت الوقفة الاحتجاجية التي نظمت من قبل أمهات المختطفين في صنعاء، ورفعت فيها شعارات للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهن.

وأكدت المصادر ذاتها، أن المسلحين الحوثيين أطلقوا ألفاظا نابية على أمهات المختطفين وتهديدات بالخطف والاعتقال، وضمهن إلى جانب أبنائهن في السجون.

وتنظم أمهات المختطفين وقفات احتجاجية متكررة في العاصمة صنعاء لمطالبة المنظمات والمجتمع الدولي بالضغط على جماعة الحوثي وصالح المسلحة للإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرا دون قيد أو شرط، كونهم مدنيين أبرياء اختطفهم الانقلابيين دون مسوغ قانوني.

وكانت وزارة حقوق الإنسان، قد أعلنت أن عدد المختطفين والمحتجزين تعسفيا في سجون مليشيا الحوثي وصالح تجاوز 14 ألف شخص منذ الانقلاب الذي نفذته قبل عامين واجتياحها عدد من المحافظات اليمنية.