الحريري: خط أوباما الأحمر كان جريمة حقيقية

دعا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الخميس، روسيا إلى “لجم” الرئيس السوري بشار الأسد عن “مواصلة ارتكاب الجرائم والفظائع بحق الشعب السوري”.

وقال الحريري في تصريحات صحفية إن “روسيا وبحكم تواجدها العسكري على الأراضي السورية والدور الذي تلعبه في مجلس الأمن الدولي في هذا السياق عليها أن تلجم بشار الأسد ونظامه عن مواصلة ارتكاب جرائم الحرب لا بل هذه الجرائم بحق الإنسانية”.

وأضاف “كل يوم يمر يظهر بما لم يعد يرقى إليه الشك أن نظام الأسد يرتكب يوميا الفظائع بشعبه مستخدما البراميل والحديد والنار وعاد منذ يومين إلى ارتكاب المجازر الكيمائية مستخدما غاز السارين في خان شيخون في إدلب”.

واعتبر الحريري أن “التصعيد في الإبادة يثبت أن تراجع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن الخط الأحمر الذي كان رسمه عند استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيمائية المحظورة عالميا كان جريمة حقيقية بحق سوريا وشعبها ومستقبلها”.

وأضاف أن التصعيد الأخير يدعو المجتمع الدولي إلى “مراجعة حقيقية لمغبة غياب أي حساب فعلي على كل ما ارتكبه هذا النظام بحق شعبه”، وفقا لوكالة كونا.

وكانت تقارير إخبارية ذكرت أن 100 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 300 آخرين جراء عمليات قصف نفذتها طائرات حربية سورية استخدمت فيها أسلحة كيماوية واستهدفت مدينة خان شيخون في محافظة إدلب.