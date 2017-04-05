الجيش الليبي يبدأ عملية تحرير أكبر قاعدة عسكرية جنوبي البلاد

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، الأربعاء، عن انطلاق العمليات العسكرية البرية الفعلية لاستعادة السيطرة على قاعدة تمنهنت بمنطقة سبها جنوبي البلاد بمشاركة القوات الجوية.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش، العقيد أحمد المسماري، إن عملية تحرير قاعدة تمنهنت في سبها بدأت وبمشاركة القوات الجوية.

وتعد “تمنهنت” أكبر قاعدة للجيش الليبي جنوبي البلاد وهي غرفة العلميات الرئيسية للمنطقة العسكرية في محافظة سبها، إضافة إلى أنها مجهزة تجهيزا حديثا بالأسلحة والعتاد العسكري البري والجوي، ويتواجد بها غرفة مراقبة الرادارات للحدود البرية والجوية بالجنوب الليبي.