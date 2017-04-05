الجيش الليبي يبدأ عملية تحرير أكبر قاعدة عسكرية جنوبي البلاد

Libyan troops loyal to Khalifa Haftar, a retired general and former chief of staff for Moamer Kadhafi, sit on an amoured personnel carrier (APC) during a demonstration calling on the international community to arm the Libyan army on August 14, 2015 in the eastern Libyan city of Benghazi. The Tobruk-based government (recognised by the international community) said in a statement that world powers were using "double standards" by fighting IS in Syria and Iraq and "turning a blind eye" to the presence of the jihadists in Libya. AFP PHOTO / ABDULLAH DOMA (Photo credit should read ABDULLAH DOMA/AFP/Getty Images)
أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، الأربعاء، عن انطلاق العمليات العسكرية البرية الفعلية لاستعادة السيطرة على قاعدة تمنهنت بمنطقة سبها جنوبي البلاد بمشاركة القوات الجوية.
وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش، العقيد أحمد المسماري، إن عملية تحرير قاعدة تمنهنت في سبها بدأت وبمشاركة القوات الجوية.
وتعد “تمنهنت” أكبر قاعدة للجيش الليبي جنوبي البلاد وهي غرفة العلميات الرئيسية للمنطقة العسكرية في محافظة سبها، إضافة إلى أنها مجهزة تجهيزا حديثا بالأسلحة والعتاد العسكري البري والجوي، ويتواجد بها غرفة مراقبة الرادارات للحدود البرية والجوية بالجنوب الليبي.