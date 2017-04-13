الجيش الأميركي يقصف داعش بـ”أم القنابل” لأول مرة

أعلن الجيش الأميركي، يوم الخميس، إسقاطه قنبلة ضخمة من الطراز جي.بي.يو-43 المعروفة باسم “أم القنابل” في شرق أفغانستان، مستهدفا سلسلة من الكهوف يستخدمها متشددو تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، آدم ستامب، أن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا النوع من القنابل في عمليات قتالية.

وأشار ستامب إلى أن طائرة من الطراز إم.سي-130 قامت بإسقاط أم القنابل، وفق ما نقلت رويترز.

وكانت روسيا والصين وباكستان، قد حذرت، أواخر العام الماضي، من تنامي نفوذ تنظيم داعش الإرهابي في ظل التدهور الأمني في أفغانستان.