البشمركة ترد على مقتل عناصرها بغارات تركية

اعتبرت قوات البشمركة الكردية العراقية، الثلاثاء، قصف المقاتلات التركية لمواقعها في شمال العراق والذي أسفر عن مقتل ستة من عناصرها قرب جبل سنجار، “غير مقبول”.

وقالت وزارة البشمركة في بيان تسلمت فرانس برس نسخة منه إن “استشهاد البشمركة محل أسف كبير لنا، وقصف البشمركة من قبل المقاتلات التركية، غير مقبول”.

وأعلن الجيش التركي، الثلاثاء، تنفيذه ضربات جوية على أهداف لمسلحي حزب العمال الكردستاني، قرب جبال سنجار بالعراق وفي شمال شرق سوريا، لكن الغارات أسفرت عن مقتل مقاتلين من البشمركة.

وقال الجيش، إن حزب العمال الكردستاني استخدم المنطقتين مرارا لنقل المسلحين والأسلحة والقنابل، مضيفا أن المواد استخدمت في هجمات على مواقع للجيش التركي، ومن أحدثها تفجير في مدينة ديار بكر بجنوب شرق البلاد.

وتدرج تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حزب العمال الكردستاني، ضمن قائمة المنظمات إرهابية.