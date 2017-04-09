الاحتلال يغلق الضفة وغزة خوفًا من العمليات الفدائية

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، ابتداءً من منتصف ليلة غدٍ الاثنين ولمدة 8 أيام، خوفًا من وقوع عمليات فدائية خلال الأعياد اليهودية، على حد زعمها.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، أن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب في صفوف قواته وبخاصة داخل مدينة القدس المحتلة، عشية حلول «عيد الفصح» اليهودي، حيث تم نشر المزيد من الجنود في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.

كما تم نصب العديد من الحواجز، تحسبًا لإقدام شبان فلسطينيين على تنفيذ عمليات فدائية، على غرار عملية الدهس التي نفذها الشاب مالك حماد من بلدة سلواد شرق رام الله، يوم الخميس الماضي، والتي أدت لمقتل أحد جنود الاحتلال وجرح آخر.

وبحسب الإعلام العبري، فإن قوات الاحتلال تخشى من أن يقدم الشبان الفلسطينيون على تقليد العملية، مستغلين انشغال المستوطنين بالاحتفال بعيد الفصح الذي سيستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.