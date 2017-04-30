الأندلس تحسم الفائر بالدوري الإسباني

يبدو أن إقليم الأندلس جنوبي إسبانيا سيكون له “الكلمة الفصل” في تحديد هوية الفائز بالدوري الإسباني لكرة القدم، في وقت يشتد فيه الصراع بين برشلونة وريال مدريد قبل 3 مراحل من إسدال الستار على الليغا.

وسيخوض ريال مدريد المتساوي مع برشلونة بالنقاط في صدارة الدوري برصيد 81 نقطة، مواجهاته الأخيرة في الليغا ضد فرق تنتمي لإقليم الأندلس هي (إشبيلية وملقا وغرناطة) مع مباراة أخرى مؤجلة ضد سيلتا فيغو.

وسيحل الريال في المرحلة 36 في السادس من مايو ضيفا على غرناطة صاحب المركز ما قبل الأخير الذي يصارع لأجل البقاء.

أما المرحلة 37 في 14 مايو، فتشهد مباراة قوية جدا لريال مدريد في ملعب سنتياغو برنابيو ضد فريق إشبيلية صاحب المركز الرابع الذي يسعى بقوة للحفاظ على فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وفي المرحلة الأخيرة من الليغا، يعود ريال مدريد إلى الأندس حيث يستضيفه ملقا صاحب المركز 15 في 21 مايو.

ويقول متتبعو البطولة الإسبانية إن فريق زين الدين زيدان هو الأوفر حظا للفوز بلقب الليغا، إذ أن مباراته المؤجلة قد يكون لها دور كبير في الحسم.