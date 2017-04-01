الأشغال: إعادة فتح طريق اربد عمان

اعلنت وزارة الاشغال العامة عن فتح طريق اربد عمان امام حركة السير ابتداءً من مساء اليوم السبت بعد ان تم اغلاقها خلال اليومين الماضيين لغايات استكمال اجراءات ازالة الكتل الصخرية القريبة من جسم الطريق.

وقال مدير اشغال جرش المهندس أكرم الخصاونة انه اصبح بإمكان سالكي الطريق من محافظات الشمال باتجاه العاصمة عمان والقادمين من العاصمة باتجاه الشمال استخدام الطريق بعد ان انهت الوزارة بعض اعمال إزالة الكتل الصخرية والترابية المنزلقة في موقع الانزلاق على الطريق بمنطقة سيل جرش والتي كانت بحال تدحرجها من اعلى القطع على الطريق الرئيس ما يؤثر على سلامة مستخدمي الطريق.