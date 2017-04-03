اعتقال 928 متورطا بقضايا مخدرات خلال أسبوعين

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات عن اعتقال 928 متورطا بقضايا مخدرات ضمن 644 قضية خلال النصف الثاني من شهر آذار (مارس) الماضي، كما أعلنت عن ضبط كميات كبيرة من مختلف المواد المخدرة بحوزتهم.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام، “إنه واستمرارا للجهود التي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات في متابعة وضبط كل من يتورط بنشاطات ترتبط بالاتجار أو الترويج أو تهريب أو تعاطي للمواد المخدرة فقد تمكنت كوادر الإدارة وخلال النصف الثاني من شهر آذار من التعامل مع 644 قضية منها 100 قضية للاتجار ومحاولة تهريب و544 قضية لحيازة وتعاطي المواد المخدرة وألقي القبض خلالها على 928 شخصا جرى تحويلهم جميعا للقضاء فور انتهاء التحقيق معهم.

وأضافت “أنه ومن خلال ما تم تنفيذه من مداهمات وعمليات إلقاء قبض خلال تلك القضايا فقد ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة حيث ضبط ما مجموعه (748) ألف حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة و(11300) حبة مخدرة مختلفة أخرى إضافة إلى (293) كغم من مادة الحشيش المخدر و(3)كغم من مادة الحشيش الصناعي ( الجوكر) و(2.100) كغم من مادة الهيروين المخدر”.

وأكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام أن “كوادر مكافحة المخدرات بمساندة من مختلف إدارات ووحدات الأمن العام وبدعم وتعاون مع كافة المواطنين الذين يعتبرون الشريك الأول في مجابهة تلك الآفة القاتلة، ستبقى مستمرة ومتابعة لجهودها بضرب أوكار المخدرات وضبط كل من تسول له نفسه التعامل بتلك الآفة ومحاولة نشرها بين أفراد المجتمع”.